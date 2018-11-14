Из-за первого снега в Киеве общественный транспорт перешел на работу без графика
В связи с ухудшением погоды и первым снегом в Киеве введен спецрежим курсирования общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранса" на своей странице в Facebook.
"С 10:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Транспорт курсирует с отклонением от расписания движения", - сказано в сообщении.
Пассажирам рекомендовали учесть эту информацию при планировании поездки.
Напомним, в среду с утра первый снег вызвал массовые аварии на дорогах Киева и усилил пробки до максимальных 10 баллов.
Также мы сообщали, что сразу после первого снега в Киеве "Укравтодор" открыл горячую линию для водителей.
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