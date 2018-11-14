Легендарный футболист Диего Марадона, который сейчас тренирует мексиканский клуб Дорадос, снова в центер внимания прессы. Он высказал свое мнение о новом главном тренере Реала Сантьяго Солари и наставнике сборной Аргентины - Лионеле Скалони.

"У Солари в Реале, как и у Скалони в сборной Аргентины, недостаточно поддержки в команде. Но если их уже назначили, значит у них была поддержка со стороны президентов - Реала и Федерации футбола Аргентины. Думаю, Солари не задержится в Реале, а Скалони в сборной.

Зидан? С ним все было иначе. Если ты Зидан, у тебя другой кредит доверия по сравнению со Скалони и Солари", - заявил Диего Марадона, как передает Футбол 1 со ссылкой на Marca.

Ранее "Страна" сообщала, как Марадона "чудил" на матче Аргентина - Нигерия на ЧМ-2018 и упал в обморок.