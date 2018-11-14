В Кремле предлагают перестать называть санкциями меры западных государств против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь" в среду, 14 ноября.

"Санкции - это то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения как законные санкции, мы считаем их незаконными",- сказал Песков.

"Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова "ограничения" или "рестрикции", а не "санкции", - добавил он.

Сегодня стало известно, что конгресс США может не успеть ввести новые санкции против России до конца года.

Ранее "Страна" писала о том, что под новые санкции США попали крымские санатории и экс-сбушник.

Также мы сообщали, что премьер-министр РФ Медведев пригрозил, что если в Давос не пригласят трех попавших под санкции бизнесменов, то Россия откажется от участия в форуме.