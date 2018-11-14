В эту пятницу, 16 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч в группе В1 Лиги наций УЕФА, в которой она досрочно заняла первое место.

Игра "бело-синих" пройдет в Трнаве против сборной Словакии. В УЕФА на этот назначили бригаду арбитров из Черногории.

Главным судьей стал Никола Дабанович. На линиях ему будут помогать Миловад Джукич и Александар Джиканович. Дополнительные ассистенты - Милош Божкович и Милован Милашич. Четвертый судья - Владан Тодорович, передает официальный сайт ФФУ.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед матчами сборной Украины со Словакией и Турцией.

"Конечно, эти два матча очень важны. Мы специально подбирали состав, делали акцент на молодых футболистах. Многие из них были вызваны в национальную команду, мы видим их перспективу. Кое-кто получил аванс. Многие хорошо зарекомендовал себя в чемпионате страны. Когда еще им будет предоставлен такой шанс - себя показать. Заканчивается год, турнирные задачи мы уже решили. Мы идем на определенные риски, давая шанс молодежи, ведь у них нет опыта игры на таком уровне. Будем давать возможность по максимуму раскрыть свой талант в этих играх", - рассказал главный тренер нашей команды.