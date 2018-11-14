На этой неделе в Николаеве произошло ДТП с пострадавшими, врачей на место аварии доставили двое пьяных водителей скорой помощи. Об этом свидетельствует видео, выложенное на канале Police control в YouTube.

Сообщается, что полицейские, которые ехали на место ДТП вместе с каретами "скорой" отметили странные маневры одного из водителей и решили провести тест на наличие алкоголя в крови.

Оказалось, что в крови одного из шоферов находилось 1,9 промилле алкоголя, у второго - 0,64 промилле, то есть почти в 10 и в 3 раза больше допустимой нормы. Первый из водителей пояснил, что выпил перед работой из-за ссоры с женой, второй решил никак не оправдывать свой поступок.

За вождение в нетрезвом виде обоим мужчинам светит штраф, в ситуации будет разбираться местная ОГА.

Видео: YouTube/ POLICE CONTROL

Напомним, в Виннице пьяный экс-начальник уголовного розыска Украины ударил лбом в голову полицейскому.

Также мы писали, что в Киеве у российского посольства пьяный водитель устроил аварию, перевернулся в машине и остался невредим.