В четверг, 15 ноября, осадки задержатся лишь в западной, центральной и северной части страны, ночью в Украине 0.. -5 градусов, днем 0...+5 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"15 ноября в западных областях Украины будет идти дождь, местами с мокрым снегом.

В южной части...именно части, потому что в последнее время пишут "в южных областях", забывая указывать Крым, который не является областью, он принадлежит к южной части Украины, вместе с Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областями, завтра ожидаются небольшие дожди, местами даже с мокрым снегом", - пишет Диденко. На остальной территории, по ее прогнозу, либо просто облачно, либо ожидается противная морось.

Ближайшей ночью осадки еще задержатся на севере и в центре - ожидается преимущественно мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. "Ночью в Украине 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов, на западе +3+8 градусов", - пишет Диденко.

Она говорит, что в Киеве сегодня, 14 ноября, еще будет снег, который может переходить потом и в ледяной дождь. Ближайшей ночью осадки в столице еще удержатся, но завтра днем прекратятся. "Будет пасмурно и противно: сыро, скользко, мокро, мрачно и максимально около +2 градусов", - отмечает специалист.

Она призывает к внимательности из-за сложной ситуации на дорогах. "Есть большое количество свидетельств о летней резине и значительно большее количество всевозможных слов из области животного мира в адрес таких водителей, которые еще оставили свои головы в августе", - предупреждает Диденко.



Также она рекомендует "переносить собственные яркое воображение и тепло на свое ближайшее окружение", чтобы "было самим чем греться и радоваться".

Скриншоты: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики обещают резкое падение температуры воздуха и первый снег в Украине.

Также мы писали о том, в каких регионах Украины ждать первый снег в ближайшие дни.