Бывший полузащитник донецкого Шахтера Бернард, который этим летом покинул команду на правах свободного агента и перебрался в английский клуб Эвертон, попал в топ-10 лучших новичков АПЛ.

Об этом передает Террикон со ссылкой на FourFourTwo.

Напомним, что в текущем сезоне бразилец сыграл за "ирисок" 10 матчей во всех турнирах, в которых голов не забил, но сделал 2 ассиста.

Полный список лучших новичков АПЛ выглядит так:

10. Бернард (Эвертон)

9. Джефферсон Лерма (Борнмут)

8. Фелипе Андерсон (Вест Хэм)

7. Хонни Кастро (Вулверхэмптон)

6. Исса Диоп (Вест Хэм)

5. Дэвид Брукс (Борнмут)

4. Джеймс Мэддисон (Лестер)

3. Лукас Торрейра (Арсенал)

2. Руй Патрисиу (Вулверхэмптон)

1. Ришарлисон (Эвертон)

Добавим, что Бернард защищал цвета Шахтера с 2013 по 2018 и покинул команду этим летом после завершения срока действия контракта с "горняками".

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер начал продажу билетов на заключительный матч против Лиона в Лиге чемпионов.

Также мы рассказывали, что главный тренер Шахтера поддержал расширение Украинской Премьер-лиги.