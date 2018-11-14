В Украине среди тех, кто нападал на журналистов, есть и политики, и госслужащие, и полицейские, и бизнесмены, и просто граждане. Об этом в интервью "Вестям" рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"У нас очень опасный микс врагов прессы. Невозможно нейтрализовать какую-то одну группу, чтобы журналистам стало безопаснее", - сказал он.

По мнению главы НСЖУ, последней тенденцией является инициация радикально настроенными движениями нападений на редакции и журналистов. Томиленко отметил, что такие люди "считают, что могут кулаками выражать несогласие". В качестве примера он приводит инцидент в Черниговской области, когда редактора районной газеты избили за материал на религиозную тематику, а также вынуждали его уволиться. Кроме того, на всю страну прогремели два нападения на журналисток канала News One прямо во время эфира.

"Они демонизируют деятельность отдельных медиа. Радикалы распускают кулаки. Еще одна из тенденций - бьют женщин. В октябре большинство нападений было на журналисток. Это ужасно и страшно, когда такое происходит. Какое-то смакование силы! Как вообще можно бить людей, слабее себя?", - прокомментировал Сергей Томиленко.

По словам главы НСЖУ, нападения на журналистов происходят и в других странах, однако там власть, общество и правоохранители выступают в качестве защитников свободы медиа и свободы слова. В Украине же, в свою очередь, нет нетерпимости к нападениям на журналистов. Томиленко подчеркивает, что основной претензией к власти как раз и является то, что она не демонстрирует желания защитить журналистов, а наоборот допускает деление на "правильных" и "неправильных" журналистов.

"Власть только провоцирует напряжение и ищет оправдание нападениям, а не прилагает усилий, чтобы ситуация была спокойнее... Мы должны собираться, и цивилизованно обсудить то, злоупотребляют ли своими правами конкретные журналисты и медиа, а также услышать их...У нас выпадает стадия дискуссии и у нас сразу же все стартует с нападений", - подытожил Томиленко.

Напомним, в октябре радикалы из С14 устроили кефирное нападение на журналистку NewsOne.

Также мы писали, что полиция Киева задержала националистку, которая ударила журналистку NewsOne во время беспорядков у ГПУ.