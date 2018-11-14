В Херсон вернули отопление
В Херсоне возобновили работу Херсонской теплоэлектроцентрали, которая обеспечивает теплом почти половину жителей областного центра. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.
"22:52 Херсонская ТЭЦ запущена!" - написал Гордеев.
Скриншот: facebook.com
Как сообщает "Украинская правда", Андрей Гордее сообщил, что отопление у жителей Херсона появится в квартирах "где-то до пятницы".
Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время заседания Кабмина, "ночь не спал", чтобы восстановить теплоснабжение в Херсоне.
Ранее ОГА сообщала, АО "Херсонская ТЭЦ", которая обслуживает почти половину жителей Херсона, еще не запустила собственные мощности для подачи тепла.
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила "обеспечить работу предприятия ... с использованием резервного вида топлива (мазута), поскольку, по словам председателя комиссии, такие мощности и резервы в ТЭЦ есть".
Предприятие в настоящее время осуществляет поставку теплоносителя собственными сетями с использованием резервного вида топлива.
Напомним, школы Каменского и Павлограда ушли на каникулы из-за отсутствия отопления.
Также мы сообщали, что в Киеве подорожание отопления перенесли на 2019 год.