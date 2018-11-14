В Херсоне возобновили работу Херсонской теплоэлектроцентрали, которая обеспечивает теплом почти половину жителей областного центра. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

"22:52 Херсонская ТЭЦ запущена!" - написал Гордеев.

Скриншот: facebook.com

Как сообщает "Украинская правда", Андрей Гордее сообщил, что отопление у жителей Херсона появится в квартирах "где-то до пятницы".

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время заседания Кабмина, "ночь не спал", чтобы восстановить теплоснабжение в Херсоне.

Ранее ОГА сообщала, АО "Херсонская ТЭЦ", которая обслуживает почти половину жителей Херсона, еще не запустила собственные мощности для подачи тепла.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила "обеспечить работу предприятия ... с использованием резервного вида топлива (мазута), поскольку, по словам председателя комиссии, такие мощности и резервы в ТЭЦ есть".

Предприятие в настоящее время осуществляет поставку теплоносителя собственными сетями с использованием резервного вида топлива.

Напомним, школы Каменского и Павлограда ушли на каникулы из-за отсутствия отопления.

Также мы сообщали, что в Киеве подорожание отопления перенесли на 2019 год.