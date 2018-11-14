"Нафтогаз Украины" отложил размещение 5-летних евробондов с доходностью на уровне 10,9% годовых сообщил агентству Интерфакс-Украина источник на финансовом рынке.

"Размещение отложено из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры", - сказал собеседник агентства. В то же время он отметил, что компания не отказалась от выпуска ценных бумаг и может в любой момент вернуться на рынок, в том числе спустя несколько дней, если рыночная конъюнктура резко изменится. Другой источник не смог подтвердить эту информацию. По его сведениям решение будет приниматься в среду. В то же время он отметил, что ситуация на рынке действительно не самая благоприятная.

"Нафтогаз Украины" пока не комментирует детали процесса.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" с 5 ноября проводил серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки. По данным источника в банковских кругах ориентир доходности 5-летних евробондов НАК "Нафтогаз Украины" в долларах находился на уровне 10,9% годовых.

В свою очередь глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время форума в Киеве 13 ноября высказал мнение, что ключевыми факторами, определяющими объем и стоимость внешних инвестиций в Украину, являются: наличие независимых компетентных регуляторов и справедливой судебной системы. "Инвесторы во время роад-шоу заявили, что будут добавлять премию за эти риски", - сказал он.

Организаторами размещения евробондов выступают Citi и Deutsche Bank.

"Нафтогаз" планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

Напомним, что накануне банкир Эрик Найман сообщил, что "Нафтогаз" размещает 5-летние еврооблигации на 2 млрд долларов. Их таргет доходности - 10,9% годовых. "Это на 2% выше доходности еврооблигаций Украины, с похожим сроком обращения. Ужасный прайсинг, который уже обвалил котировки еврооблигаций других украинских квазисуверенов". Найман добавил, что такая доходность предполагает увеличение процентных платежей более чем на $200 млн в год.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны условия, на которых "Нафтогазу" дадут внешний кредит на миллиард долларов.

Также мы писали о том, что Нафтогаз хочет занять миллиард долларов, чтобы заплатить налоги в бюджет.