Первый снег, который выпал в Киеве 14 ноября, стал причиной повышенной аварийности на улицах столицы. Об этом на своей странице в Facebook пишет киевлянин Владислав Антонов.

Одна из причина такого положения вещей - водители, которые не успели "переобуться". Из-за машин, которые выехали на летней резине, по состоянию на утро 14 ноября в Киеве произошло 5 аварий с пострадавшими, более 150 авто были побиты. Не подготовленный к зимнему сезону транспорт не может преодолеть даже небольшие подъемы.

Фото: Facebook/ Vladislav Antono, dtp.kiev.ua

Напомним, первый снег вызвал массовые аварии на дорогах Киева и усилил пробки до максимальных 10 баллов.

Также мы писали, что сразу же после начала снегопада Киевавтодор вывел спецтехнику на улицы столицы.