Вчера, 13 ноября, в харьковской школе произошел громкий инцидент. В СШ №17 один из учеников принес, предположительно, травматический пистолет и во время перемены выстрелил в одну из родительниц метров с 10 и ранил ее в шею.

Об этом сообщает группа Харьков 1654 в Facebook.

"Администрация вызвала в школу родителей и после продолжительной беседы отпустила горе-стрелка вместе с орудием и родителями домой, а пострадавшая покинула территорию школы самостоятельно. Со слов педагогов: в прошлом году на этого ребенка писали много жалоб и характеризуют его как "неблагонадежного", а родители при этом "заряженные".

Полицию не вызывали, хотят замять этот инцидент и спустить на тормозах. Информация получена от одного из педагогов, которого называть не будем, чтобы избежать возможных проблем со стороны администрации школы. Что делать в такой ситуации? Администрация школы, вероятно, будут друг-друга прикрывать.

Педагоги бояться за здоровье и жизни детей и за свое. Такое нельзя оставлять без внимания т.к. есть очень много примеров с очень печальными последствиями", - написали в группе.

Фото: facebook.com/kharkiv1654/

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