НАК "Нафтогаз Украины" размещает еврооблигации с ориентиром по доходности 10,9% годовых. Об этом сообщил банкир Эрик Найман на своей странице в Facebook.

"НАК "Нафтогаз Украины" размещает 5-летние еврооблигации на 2 млрд.USD. Таргет доходности 10,9% годовых. Это на 2% выше доходности еврооблигаций Украины, с похожим сроком обращения. Ужасный прайсинг, который уже обвалил котировки еврооблигаций других украинских квазисуверенов", - написал он.

Также Найман добавил, что такая доходность предполагает увеличение процентных платежей более чем на $200 млн. в год.

Скриншот: Facebook/ Эрик Найман

Напомним, в сентябре Украина выплатила $110 млн по еврооблигациям.

Также мы писали, что в октябре появились условия размещения Украиной еврооблигаций.