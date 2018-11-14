"Ужасный прайс". Нафтогаз занял $2 млрд под высокий процент и обвалил котировки еврооблигаций украинских компаний
НАК "Нафтогаз Украины" размещает еврооблигации с ориентиром по доходности 10,9% годовых. Об этом сообщил банкир Эрик Найман на своей странице в Facebook.
"НАК "Нафтогаз Украины" размещает 5-летние еврооблигации на 2 млрд.USD. Таргет доходности 10,9% годовых. Это на 2% выше доходности еврооблигаций Украины, с похожим сроком обращения. Ужасный прайсинг, который уже обвалил котировки еврооблигаций других украинских квазисуверенов", - написал он.
Также Найман добавил, что такая доходность предполагает увеличение процентных платежей более чем на $200 млн. в год.
Скриншот: Facebook/ Эрик Найман
Напомним, в сентябре Украина выплатила $110 млн по еврооблигациям.
Также мы писали, что в октябре появились условия размещения Украиной еврооблигаций.
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