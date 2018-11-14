Сегодня, 14 ноября, после того как в Киеве выпал первый снег, "Киевавтодор" вывел на улицы столицы спецтехнику для уборки последствий осадков. Об этом КП сообщает на своей странице в Facebook.

В частности, дороги Киева посыпаются специальной смесью, чтобы они были менее скользкими. Также "Киевавтодор" напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными при подобных погодных условиях - чтобы не допустить ДТП в условиях повышенной аварийности.

Видео: Facebook/ Комунальна корпорація "Київавтодор"

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег. Мы публиковали фото и видео, а также комментарии люди в социальных сетях по этому поводу.

Также мы писали, что первый снег вызвал массовые аварии на дорогах Киева и усилил пробки до максимальных 10 баллов.