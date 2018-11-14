В Киеве очередной громкий медиаскандал. Он разразился на сайте "Детектор-медиа". Этот ресурс позиционирует себя как "вочдога" (сторожевого пса) украинских СМИ - здесь публикуются новости и аналитика по медиа в Украине.

Однако украинские журналисты уже неоднократно обвиняли "Детектор" в том, что он стоит на защите интересов украинской власти в ее борьбе с неугодными СМИ. "Страна" подробно писала об этом в материале "Адвокаты беспредела".

На днях из "Детектора" уволилась журналистка Марина Барановская - та самая, что весной задала неудобный вопрос президенту Петру Порошенко. По ее словам, отношения с руководством у нее испортились именно после этого вопроса. Правда, на сайте это отрицают.

"Страна" разбиралась в подоплеке этой истории.

Неудобный вопрос

В марте во время пресс-конференции Барановская спросила у Порошенко, каково это быть президентом-олигархом в стране, где люди с трудом выживают.

Формулируя свой вопрос, она напомнила президенту, что гуманитарная катастрофа происходит не только на оккупированных территориях, но и там, где есть украинская власть. На что Порошенко отрицательно покачал головой. А Барановская настаивала, говоря, что исследовала материалы.

Главу государства вопрос видимо задел и даже разозлил, так как он ответил на него достаточно резко: "Я не хочу обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар. Если вам интересно – я приглашаю. Приезжайте, пожалуйста, посмотрите... Но ключевая позиция, дорогуша, мы должны изменить с вами страну".

Отметим, что Барановская в своем вопросе по сути повторила слова тогда еще журналиста Мустафы Найема, который похожим образом обратился в 2011 году к президенту Виктору Януковичу: "Почему в стране у всех все так плохо, а у вас – все хорошо?". Тогда Янукович ответил, что он не советует ему завидовать, и пожаловался на тяжелую, "несладкую" жизнь. "Я очень мало имею времени для наслаждений", - сказал Янукович.

После похожего диалога с Порошенко в Украине стартовал флешмоб "Я вам не дорогенька", участники которого упрекали гаранта в сексизме и неуважении к журналистке. Его приурочили к наступившему 8 марта. В целом ответ Порошенко был воспринят в медиасообществе негативно - президент явно позволил себе слишком вольный и критический тон в адрес журналистки.

И, судя по ее словам, не только президент.

Проблемы на работе

12 ноября Барановская сообщила, что ее уволили с работы. И, хотя с момента общения с Порошенко прошло уже более полугода, журналистка связывает свое увольнение именно с этим.

"...В конце этого сентября меня уволили из "Детектора медиа". Точнее со мной в одностороннем порядке расторгли трудовой договор, как это разрешено законом, если ты - ФЛП (а я сотрудничала с этой редакцией именно как ФЛП - физлицо предприниматель)", - сообщила она.

По ее словам, с сентября прошлого года она работала в "Детектор медиа" редактором и журналистом "Видеотеки". "По приглашению Натальи Лигачевой я пришла развивать обновленный сайт "Видеотека", а вообще работала над этим проектом длительное время - с 2010 года (с перерывом на 2 года)", - пишет журналистка.

Барановская отмечает, что к ее работе не было претензий вплоть до того времени, пока она не задала свой знаменитый вопрос Порошенко в конце февраля 2018 года. После этого она сообщает, что "отношение руководительницы "Детекторм медиа" к моей работе и ко мне лично изменилось радикально и резко".

Позже, после реакции начальницы Барановской - главреда "Детектор медиа" Натальи Лигачевой - журналистка рассказала другие подробности своего ухода.

Она рассказала, что это не первое ее увольнение из ДМ. Первое было в середине июня – но потом ее снова позвали работать на проект.

"Впервые о том, что я заслуживаю увольнения, я услышала от Натальи Львовны сразу после пресс-конференции, когда позвонила ей, чтобы сказать, что мы с моей коллегой-оператором Светланой Григоренко сняли классный материал и собираемся ехать в редакцию, чтобы готовить его к публикации. НЛ была на каком-то другом мероприятии, трансляцию пресс-конференции не смотрела, о прецеденте с "дорогуше" услышала от кого-то. НЛ мне ответила: не надо ничего публиковать, рядом со мной здесь Оксана Романюк и Тарас Петрив (работники Института массовой информации – ред.), они меня спрашивают: "А почему ты ее не уволишь?!". Я не могла поверить, что слышу это от Лигачевой, но покорилась. Я была очень расстроена тем, что мы не можем опубликовать свой эксклюзив. И тем, что моя руководительница не желает даже выслушать мои аргументы".

Также Барановская считает, что в новости, которую опубликовал "Детектор" после события, были изрядно сглажены углы.

По ее словам, новость вышла на сайте ДМ через два часа после того, как был задан вопрос и под заголовком "Не сахар - Порошенко пригласил журналистку посмотреть, как живет". То есть – в нем не было критической реакции на фамильярное обращение президента к журналисту, что позже отметили десятки коллег Барановской по цеху.

"Как только какой-то журналист становился ньюсмейкером, наша редакция пыталась первой взять у него комментарий. На этот раз, когда я, журналистка ДМ, стала ньюсмейкером, и об этом написали все, мое издание не спешило и в моих комментариях не нуждалось", - добавила Барановская.

По ее словам, на следующий день после пресс-конференции Лигачева пригласила ее в свой кабинет.

"НЛ начала разговор с того, что международная практика не предусматривает такого вольного обращения журналиста на подобных мероприятиях. Что это немыслимо и в любом другом издании этого не стали бы терпеть. Я ее прервала (признаю, возможно, это было не слишком корректно с моей стороны) и попыталась рассказать, что меня подтолкнуло к таким действиям. Разговора не получилось, НЛ выставила меня из своего кабинета. И свела к минимуму общение со мной. Впоследствии его фактически стало совсем, каналом связи оставалась разве что электронная почта".

По словам Барановской, после этого Лигачева не общалась с ней лично, а передавала свои указания через "гонца". Позже журналистка решила написать письмо пресс-секретарю Порошенко Святославу Цеголко – с предложением к президенту выполнить свое обещание и пригласить ее провести с гарантом день.

"Письмо вернулся автоматически, на мой звонок и смс ответа не было, тогда мне пришлось написать пост на фейсбуке и тегнуть его (Цеголко – ред.). Это сработало".

Однако, говорит журналистка, Лигачева выразила недовольство, что Барановская обратилась в АП согласования своих действий с ней. После чего у Порошенко позвали журналистку съездить с ним на Донбасс – поскольку вопрос якобы касался именно зоны АТО. Однако Барановская заявила, что вопрос был в целом о состоянии президента относительно других граждан Украины. И пыталась отказаться от поездки, не желая снимать президента на передовой в "героических тонах". После чего последовала реакция Натальи Лигачевой:

"Вечером электронную почту я получила вот такое письмо от НЛ: "Тебе дали возможности, которых никогда никто не получал. Ты увидела ПП не в кабинете, где легко можно разыграть спектакль, а в общении с простыми людьми, военными, Турчиновым, Полтораком, ты побывала бы на передовой, куда бы ты в жизни никогда не попала... тебе дали возможность иметь шикарный видеоряд... все это упало на тебя не благодаря твоим воланиям в ФБ, а благодаря моим усилиям и моему поручительству. И это и была самая что ни на есть поддержка тебя, поддержка, которой ты якобы так хотела".

По сути этим письмом Лигачева как бы подтверждает свои особые отношения с Администрацией президента. Но вернемся к словам Барановской. Она говорит, что после этого письма они снова перестали общаться. Однако в поездку с Порошенко она таки отправилась и фильм "Один день с президентом" сняла. Правда, его не показал ни один из телеканалов. Поэтому это кино просто повесили в YouTube.

После завершения съемок Лигачева назвала фильм "халтурой" и уволила Барановскую. Но потом извинилась и приняла обратно.

После этого, говорит Барановская, с Лигачевой они практически не общались – вплоть до увольнения уже в ноябре.

Реакция "Детектора медиа"

В ответ на претензии Наталья Лигачева заявила, что уход Барановской никакой связи с вопросом Петру Порошенко не имеет. По ее словам, "Детектор медиа" несколько раз опубликовал "неудобный" вопрос - включая фильм "Один день с президентом".

"Ничего "неудобного" в вопросе я не видела и не вижу", - написала руководитель ДМ в Facebook.

Однако, говорит Лигачева, редакционное задание на пресс-конференцию Порошенко у Барановской было иным.

"Ей поручили задать какой-то из двух вопросов по профилю нашего издания - либо о недофинансировании НСТУ, либо об отсутствии результатов по делу убийства Павла Шеремета. Поэтому после пресс-конференции я сделала замечание г-же Барановской о недопустимости невыполнения редакционных заданий", - пишет телекритик.

По ее словам, Барановскую не увольняли, а предложили сменить профиль работы внутри "Детектора". "Причиной нашего решения стало систематическое нежелание г-жи Барановской заниматься видеотекой качественно. Наши претензии по этому поводу многократно зафиксированы в электронной переписке с г-жой Барановской сотрудников "Детектор-медиа".