Журналиска Марина Барановская, которая была уволена из издания "Детектор медиа"(ДМ) после того, как задала президенту Петру Порошенко неудобный вопрос, в соцсети изложила свое видение событий, которые развернулись в ее жизни после пресс-конференции главы государства в Художественном Арсенале 28 февраля 2018 года.

Напомним, журналистка публично поинтересовалась, каково это быть президентом-олигархом в стране, где люди едва выживают.

В своем посте журналистка подчеркнула, что причиной увольнения стал отнюдь не ее фильм "Один день с президентом".

"Я говорю: с момента, когда я озвучила свой вопрос на этой пресс-конференции, отношение ко мне лично и к моей работе со стороны руководительницы ДМ Натальи Лигачевой изменилось радикально и резко. Свидетелями этого были члены коллектива ДМ, но я уже не надеюсь получить поддержку от своих экс-коллег", - пишет журналистка.

"Впервые о том, что я заслуживаю увольнения, я услышала от Натальи Львовны (извините, но дальше буду писать для удобства НЛ) сразу после пресс-конференции, когда позвонила ей, чтобы сказать, что мы с моей коллегой-оператом Светланой Григоренко сняли классный материал и собираемся ехать в редакцию, чтобы готовить его к публикации", - пишет Барановская и добавляет, что вопреки ее ожиданиям Лигачева заявила, что эксклюзив публиковать не надо.

"Пару слов о том, как ДМ подал новость с пресс-конференции. Мероприятие началось в 15:00, длилось 2 часа, свой вопрос я задала около 16:00. Новость на УП под заголовком "Не сахар - Порошенко пригласил журналистку посмотреть, как живет" появилась в 16:16. Я не имела отношения к производству именно новостей на "Телекритике" или ДМ, но годами видела, как только какой-то журналист становился ньюсмейкером, наша редакция пыталась первой взять у него комментарий. На этот раз, когда я, журналистка ДМ, стала ньюсмейкером, и об этом написали все, мое издание не спешило и в моих комментариях не нуждалось. Наконец в 18:10 было найдено решение: новость дали на подсайте MediaLife. Не помню точно, была ли вообще эта новость в ленте на главной странице ДМ", - вспоминает журналистка.

По словам Барановской, на следующий день после пресс-конференции Наталья Лигачева, с которой они знакомы 10 лет, пригласила ее в свой кабинет, чтобы объяснить, что международная практика не предусматривает такого вольного обращения журналиста на подобных мероприятиях, что "это немыслимо и в любом другом издании этого не стали бы терпеть". После этого Лигачева выставила журналистку из своего кабинета и свела к минимуму общение с ней.

Несмотря на все сложности отношений с руководителем, Марина Барановская все же решила сделать фильм "Один день с президентом", тем более, что президент пригласил ее убедиться, что его жизнь не сахар.

"Цеголко пригласил меня на встречу в АП. Там я среди прочего услышала то, что потом было продублировано в новости ДМ: мол, мой вопрос касался Донбасса, поэтому меня приглашают в рабочую поездку президента в тогда еще АТО. Заявляю: я не спрашивала Порошенко о Донбассе, хотя и вспомнила этот регион в своем вопросе. Я спрашивала президента о его чувствах и ценностях, о его понимании ценностей, о том, чувствует ли он внутренний конфликт, находясь на этом посту", - пишет Барановская.

Далее журналистка рассказывает, что нелегко дался и монтаж этого фильма. В результате все вылилось в ее увольнение.

"НЛ не сказала мне на прощание ни слова, просто молча заблокировала на фейсбуке. Правда, потом разблокировала. Теперь мы не друзья", - заключает Барановская.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что представители ОБСЕ и ЮНЕСКО раскритиковали слова Лигачевой о журналистах, которые не имеют права говорить о притеснениях.

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