Утренние пробки, которые образовались в Киеве из-за ДТП и ремонтных работ на дорогах, к 11:00 только усилились. Первый снег, который начался несколько часов назад, продолжает идти, провоцировать аварии на дорогах, что, в свою очередь, способствует появлению заторов. В Киеве пробки достигли 10 баллов и уже произошло не менее 15 ДТП.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

При этом стоит не только центр Киева. На подъездах к городу также наблюдаются тянучки. Аварии, в свою очередь, вызвали скопления автомобилей на улицах Соборной, Демеевской, Гринченко, проспекте Лобановского, Соборности, Бажана, улице Николайчука. Частично стоит Голосеевский проспект. Также автомобилистам стоит объезжать Дарнцицкий, Южный, Гаванский мосты, а также мосты Метро и Патона.

Корреспондент "Страны" сообщает, что в обе стороны стоит проспект Черновола. Скорость не превышает 3 километров в час.

Скриншоты: google.com/maps

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег. Соцсети бурно отреагировали на это событие. Люди выкладывают фото и видео.

Также мы писали, что сразу после первого снега в Киеве "Укравтодор" открыл горячую линию для водителей.