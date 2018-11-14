Полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, пострадавшему от действий народного депутата Сергея Пашинского почти 2 года назад. Об этом на своей персональной странице в социальной сети Facebook сообщила адвокат Марина Паринова.

"Спустя почти 2 года после злополучной новогодней ночи когда депутат Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу полиция вручила подозрение. Подозрение она вручила Химикусу: хулиганил мол, нападал на нардепа проезжавшего мимо в Мерседесе, от чего нардеп сильно пострадал", - пишет юрист.

Паринова отмечает, что правоохранители дождавшись, пока утихнет резонанс, тихонечко, без адвоката, рано утром приехали домой и вручили подозрение.

"Что характерно, нанесение огнестрельного перелома безоружному прохожему для нардепа Пашинского не повлекло никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы. Но ничего из этого не выйдет, рано или поздно, сядет в тюрьму", - добавила Марина Паринова.

Фото: facebook.com

Напомним, конфликт между нардепом Пашинским и местным жителем Химикусом произошел на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года. В результате инцидента парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина - пулю в ногу.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп-стрелок Пашинский купил модный американский катер за 640 тысяч гривень.

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