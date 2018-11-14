Два десятка человек, которые двигались в сторону США в числе каравана мигрантов, попали в Штаты. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные очевидцев.

Сообщается, что примерно 20 человек из стран Центральной Америки перебрались через ограждение между мексиканским городом Тихуаной и американским штатом Калифорния. Перед этим первые 360 человек из каравана беженцев, которые движутся в США, прибыли в Тихуану на автобусах. Всего в колонне около 5 тысяч человек.

Напомним, 9 ноября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете предоставлять убежище тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно.

Также мы писали, что Трамп стянул войска для защиты южной границы США от очередного каравана мигрантов.