В ночь на среду, 14 ноября, в Киеве в Оболонском районе по адресу улица Коноплянская, 12 загорелись склады частного предприятия. Огонь вспыхнул около 03:30. Об этом сообщает "Информатор".

Площадь территории возгорания пока точно не известна, но один из владельцев предприятия сообщил, что один из складов занимает 70 квадратных метров, а другой - около 210. Другой владелец добавил, что на складах хранилось автомобильное масло.

По данным издания "Сегодня", предварительно выяснилось, что огонь вспыхнул на мебельном складе, после чего пламя перешло на склады с автомобильными маслами.

Фото: kiev.informator.ua

К пяти часам утра пожар удалось немного локализировать. Причины возгорания пока не установлены - этим занимается следственная группа. По словам владельцев, вариантов, почему могли загореться помещения, очень много. К счастью, никто не пострадал. Со слов очевидцев, охранник успел выйти из помещения еще до начала пожара. На месте ЧП работали служба спасения, пожарные, ГСЧС и медики скорой помощи.

Ранее "Страна" писала о том, что в больницу попали четыре человека после пожара в шахте кабелей высотки в Одессе.

Также мы сообщали, что в Киеве во время пожара на СТО загорелись 7 авто, три из них сожжены.