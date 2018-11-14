Не успел в Киеве начаться первый снег, который обрушился на столицу 14 ноября, как водителей стали предупреждать о возможных опасностях, связанных с приходом зимы и осадками.

Так, например, утром 14 ноября в аккаунте Министерства инфраструктуры в Twitter появилось предупреждение для водителей с номером телефона "горячей линии", на которую стоит обращаться в случае ЧП на дороге. При этом на изображении присутствует трактор, который разгребает снежные заносы.

Скриншот: Twitter/ Min_infrastructure

А еще накануне, 13 ноября, "Укравтодор" опубликовал на своем сайте памятку для водителей, в которой указано, что необходимо сделать при подготовке к зиме 2018/ 2019. При этом материал вышел под заголовком "Как бы нам этого не хотелось, но winter is coming".

Инфографика: ukravtodor.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 ноября, северные и западные регионы Украины накроют дожди со снегом. Синоптики прогнозируют осадки в Киеве, Львове, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске.

Также мы писали, что 13 ноября Крым завалило снегом. Пользователи постили фото в Instagram.