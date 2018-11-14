Сегодня, 14 ноября, отмечает юбилей наследник британского престола - принц Чарльз, которому исполняется 70 лет. К этой дате на официальных страницах королевской семьи Великобритании в соцсетях опубликованы семейные фото.

Снимки сделал фотограф Крис Джексон в саду Кларенс-Хаус. На них принц Чарльз запечатлен с супругой Камилой Паркер в окружении своих внуков, сыновей и их жен. По какой-то причине на семейном фото отсутствует сама королева Елизавета II и ее супруг - Филип, герцог Эдинбургский.

Фото: facebook.com

Также к юбилею принца Чарльза королевская семья выпустила ролик с его детскими и юношескими фото.

Ранее "Страна" писала о том, что принц Чарльз впервые рассказал о том, как будет царствовать после Елизаветы II.

Также мы сообщали, что принц Чарльз дал своей невестке Меган Маркл "металлическое" прозвище.