Архиереи УПЦ МП, с которыми вчера, 13 ноября, в Украинском доме встретился Петр Порошенко, пожаловались президенту на давление Москвы. Об этом написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Российский сценарий вчера был сорван. Представители группы архиереев УПЦ МП, которые поддерживают обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии, встретились в Украинском доме с президентом Украины", - сказано в сообщении.

Отметим, что 82 из 90 архиереев УПЦ не захотели встречаться с президентом Петром Порошенко в Украинском доме, а ждали его в Киево-Печерской лавре, где проходил Собор епископов УПЦ МП. А вечером в Украинский дом пришло всего три иерарха - давний сторонник автокефалии Александр Драбинко, близкий к Порошенко митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Тем не менее, Цеголко написал, что прибывшие в Украинский дом владыки "рассказали президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ МП, которые готовы присоединиться к созданию единой церкви".

Скриншот: Facebook/ Святослав Цеголко

Напомним, постановлением вчерашнего Собора УПЦ МП отказалась участвовать в создании автокефалии.

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