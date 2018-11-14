Утром 14 ноября в Киеве, как и обещали синоптики, выпал первый снег. Вчера - на востоке страны и в Крыму, а сегодня добрался до столицы. Он начал идти около 09:00 и продолжает сыпать. Пользователи соцсетей делятся фотографиями заснеженной столицы и шутками, связанными с первыми снегом. "Страна" собрала реакцию соцсетей и информацию о ситуации на дорогах.

Ситуация на дорогах

В Киевавтодоре сообщили, что уже вывели технику на улицы и обрабатывают дороги посыпочными материалами, чтобы не было скользко.

!Учитывая ухудшение погодных условий, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада", - говорится в сообщении коммунального предприятия.

Утром в городе 10-балльные пробки. Особо сложная ситуация по состоянию на 10:30 в районе Майдана, Крещатика, Контрактовой площади, тянучки на Подоле, бульваре Дружбы народов, бульваре Леси Украинки, в районе цирка на проспекте Победы, Дарницком мосту и мосту Патона.

Суд по картам в первые часы, как пошел снег, в городе 15 ДТП.

"Укравтодор" сегодня открыл горячую линию для водителей.

Фото и видео снега в Киеве

"Зима близко".

Фото: facebook.com

"Вхурделило".

Фото: facebook.com

Пользователи делятся видео.

Снег засыпает улицы.

Шутки соцсетей

Многие пользователи отреагировали шутками на явление.

"Тот редкий случай, когда синоптики дали точный прогноз. Обещали снег - и вот он.

Фото: facebook.com

"Уже и снег пошел, а я ещё к лету не похудел. Лайк, если тоже не похудел".

Фото: facebook.com

"Ну, давай! Выкладывай фотки со снегом!"

Фото: facebook.com

"Не вижу снега в Киеве. Покажите. Где снег? А шины поменяли? Не верю"

Фото: facebook.com

"Ой, йой, а я угги еще не достала".

Фото: facebook.com

"Жду от девушек и гее фото с первым снегом".

Фото: facebook.com