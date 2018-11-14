Утром 14 ноября в Киеве, как и обещали синоптики, выпал первый снег. Вчера - на востоке страны и в Крыму, а сегодня добрался до столицы. Он начал идти около 09:00 и продолжает сыпать. Пользователи соцсетей делятся фотографиями заснеженной столицы и шутками, связанными с первыми снегом. "Страна" собрала реакцию соцсетей и информацию о ситуации на дорогах.
Ситуация на дорогах
В Киевавтодоре сообщили, что уже вывели технику на улицы и обрабатывают дороги посыпочными материалами, чтобы не было скользко.
!Учитывая ухудшение погодных условий, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада", - говорится в сообщении коммунального предприятия.
Утром в городе 10-балльные пробки. Особо сложная ситуация по состоянию на 10:30 в районе Майдана, Крещатика, Контрактовой площади, тянучки на Подоле, бульваре Дружбы народов, бульваре Леси Украинки, в районе цирка на проспекте Победы, Дарницком мосту и мосту Патона.
Суд по картам в первые часы, как пошел снег, в городе 15 ДТП.
"Укравтодор" сегодня открыл горячую линию для водителей.
Фото и видео снега в Киеве
"Зима близко".
Фото: facebook.com
"Вхурделило".
Фото: facebook.com
Пользователи делятся видео.
Снег засыпает улицы.
Шутки соцсетей
Многие пользователи отреагировали шутками на явление.
"Тот редкий случай, когда синоптики дали точный прогноз. Обещали снег - и вот он.
Фото: facebook.com
"Уже и снег пошел, а я ещё к лету не похудел. Лайк, если тоже не похудел".
Фото: facebook.com
"Ну, давай! Выкладывай фотки со снегом!"
Фото: facebook.com
"Не вижу снега в Киеве. Покажите. Где снег? А шины поменяли? Не верю"
Фото: facebook.com
"Ой, йой, а я угги еще не достала".
Фото: facebook.com
"Жду от девушек и гее фото с первым снегом".
Фото: facebook.com