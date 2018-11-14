Во вторник, 13 ноября, стартовали рейсы Харьков - Лондон лоукост-авиакомпании Wizz Air. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Харьков" на своей странице в Facebook.

Известно, что рейсы в Лондон будут осуществляться 3 или 2 раза в неделю: вторник, суббота и периодически четверг. Вылет из Харьков в 13:15. В пути самолет будет проводить 3 часа 55 минут. При этом стоимость билетов стартует от 609 гривен для тех, кто летит только в один конец и без багажа.

Отмечается также, что уже в этом месяце, с 25 ноября, Wizz Air запустит еще один рейс из Харькова - в Вену.

Скриншот, фото: Facebook/ Kharkiv Airport

Напомним, Wizz Air сократила онлайн-регистрацию обратных рейсов с 15 дней до 48 часов.

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