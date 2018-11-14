Утром, 14 ноября, в столице Киева пошел первый снег. Снежные хлопья посыпались с неба около 09.00 и постепенно снегопад набирает силу.

Читатель "Страны" Виктор Радченко прислал в редакцию первые фото снегопада.

Фото: Виктор Радченко

А пользователь Facebook Виктория Яковчук выложила первое видео снегопада.

Видео: facebook.com/vika.yakovchuk

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков, сегодня 14 ноября снег пройдет в Киеве, Чернигове, Кропивницком, Виннице и Житомире. Причем, возможно что он будет чередоваться с дождем. Температура воздуха будет держаться на уровне -1...+8 градусов днем и на уровне -6...+5 градусов ночью.

Напомним, что снегопад может осложнить и без того непростую ситуацию на дорогах Киева. С утра среды, 14 ноября, в городе наблюдаются семибальные пробки.

Интенсивность пробок в некоторых районах столицы оценивается в 7 баллов. Самая проблематичная ситуация сложилась в районах станций метро "Дарница" и "Левобережная". Тут машины, которые застряли в заторах, двигаются со скоростью около 3 километров в час.

ДТП спровоцировали тянучки на Дарницком шоссе и проспекте генерала Ватутина. Ремонтные работы - в районе станций метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки". Также небольшие заторы наблюдаются на проспекте Победы в районе станций метро "Святошин" и "Житомирская" и в Голосеевском районе около станций метро "Ипподром" и "Голосеевская".