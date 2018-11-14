В Администрации президента скрывают подробности соглашения о сотрудничестве, которое подписали Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей 3 ноября. Об этом пишут "Украинские новости".

В частности, АП отказалась в ответ на журналистский запрос предоставить копию соглашения о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом в течение 5 рабочих дней, как этого требует законодательство.

В ответе изданию Администрация президента, ссылаясь на ч. 4 ст. 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации", переносит срок рассмотрения запроса до 20 рабочих дней. Отметим, что это максимальный допустимый срок рассмотрения подобного информационного запроса. Правда, в подобных случаях закон предусматривает обязательное обоснование необходимости такого продления. Кроме того, согласно закону, продление срока рассмотрения возможно, когда запрос "касается предоставления большого объема информации либо требует поиска информации среди значительного количества данных".

АП в ответе на журналистский запрос не уточняет, какой из указанных норм закона она руководствовалась, отвечая журналистам.

Скриншоты: ukranews.com

Напомним, Порошенко и Варфоломей на встрече 3 ноября в Турции подписали документ о сотрудничестве Украины и Вселенского патриархата.

Также мы писали, что в РПЦ прокомментировали встречу Порошенко с патриархом Варфоломеем.