Мэр города Смелы Алексей Цыбко заявил, что жители находятся на грани социального взрыва из-за отсутствия теплоснабжения.

"Ситуация катастрофическая, с каждым днем температура становится ниже. Мы слили воду из системы отопления. В Кабмине я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва и сегодня командировали своего городского голову на переговоры в Кабмин. Я буду просить вмешательства председателя правительства Гройсмана относительно ситуации, которая сложилась в городе", - отметил Цыбко в эфире "112 Украина".

Напомним, в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения местные жители вышли на митинг к зданию городского совета, а также перекрыли дорогу, которая ведет в Киев. По словам пресс-секретаря полиции области, движение в городе уже восстановлено.

Ранее "Страна" сообщала, что в городе Смела объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла.