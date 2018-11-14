Утром в среду, 14 ноября, Киев снова стоит в пробках, вызванных проведением ремонтных работ и ДТП на дорогах. Об этом сообщается на сервисе Google Maps.

Интенсивность пробок в некоторых районах столицы оценивается в 7 баллов. Самая проблематичная ситуация сложилась в районах станций метро "Дарница" и "Левобережная". Тут машины, которые застряли в заторах, двигаются со скоростью около 3 километров в час.

ДТП спровоцировали тянучки на Дарницком шоссе и проспекте генерала Ватутина. Ремонтные работы - в районе станций метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки". Также небольшие заторы наблюдаются на проспекте Победы в районе станций метро "Святошин" и "Житомирская" и в Голосеевском районе около станций метро "Ипподром" и "Голосеевская".

Скриншоты: Google Maps

Напомним, в КГГА водителей предупредили о возможных пробках из-за ремонта мостов через Днепр.

Также мы писали, что в четверг, 8 ноября, Киев сковали пробки, стояли мосты, центр и Левобережье.