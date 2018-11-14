Известный российский оппозиционер Алексей Навальный все-таки со второй попытки смог вылететь из Москвы в Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу.

Об этом он написал в Instagram и выложил фото инцидента с пограничницей.

Фото: instagram.com/navalny

"В этот раз меня не хотели выпускать, потому что с пограничницей сфотографировался. Девушка аж вскочила. И телефон бы отняла, но между нами были стеклянная перегородка. Пришёл специальный чувак, который проследил за тем, чтобы я удалил все фотографии. На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили, как родного. Пограничница спросила: а по какой причине Вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства", - написал Навальный.

Политик принес с собой распечатанные пресс-релизы службы судебных приставов о том, что выезд ему разрешен, но "ничего не понадобилось".

Ранее "Страна" сообщала, что Лимонов рассказал Дудю, что ждет Россию, а также почему Навальный идиот, Собчак - дура, а Познер - стукач.