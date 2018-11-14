В аннексированном Крыму произошла авария на теплотрассе, в результате которой 22 тысячи жителей города Керчь остались без тепла. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Фото: мэрия Керчи

"Сегодня ночью самосвал компании "СМУ 84", работающей на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив, двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, в результате чего повредил две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм, сдвинув их с проектной отметки.

В результате аварии в Керчи без тепла остались 55 многоквартирных жилых домов - это 22 тысячи абонентов - жители района Марата, а также школы №23, 24, 2 детских сада и колония.

Ночью сотрудники МЧС и ГИБДД выезжали на место, задействовали три автокрана, и к утру аварийной бригаде удалось вернуть трубу обратку в нормальное состояние.

Труба подачи тепла была заполнена кипятком. Работы на ней ночью производить не представлялось возможным - подача отопления населению была остановлена. Работы по устранению аварии будут вестись максимально быстро. После чего теплоноситель будет заново подаваться населению", - заявили в мэрии.

Ранее "Страна" сообщала, что почти вся Керчь сидит без света после аварии.

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