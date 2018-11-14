Вчера, 13 ноября в России, в Ростовской области, шел обильный снег, что стало причиной множества ДТП на трассе М4 "Дон". Из-за аварий на дороге образовалось пробка длиной в несколько километров. Об этом сообщает ФАН.

Около 16:00 в районе города Шахты Ростовской области случилось ДТП с участием нескольких десятков как легковых, так и грузовых машин. Один из автомобилей, который угодил в аварию, взорвался на месте событий. Очевидцу удалось заснять момент ЧП на видео.

Видео: YouTube/ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ

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