Вчера, 13 ноября, в канадском городе Калгари прошел местный опрос на котором жители высказались против продолжения борьбы города за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.

Об этом передает ТАСС со сылкой на телеканал CBS.

Из 304 700 человек принявших участие в референдуме против проголосовали 56,4% участников плебисцита.

Ранее мэрия Калгари, руководство провинции Альберта и представители федеральных властей достигли соглашения о финансировании Оттавой зимних Олимпийских игр 2026 года в случае победы канадской заявки на их проведение, но сначала решение по поводу борьбы за право принимать Игры должны были принять сами жители города.

Напомним, что 9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Ими стали Калгари, итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также Стокгольм. Все три заявки 4 октября одобрил исполком МОК, предложив их на утверждение сессии. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.

Выбор столицы Игр-2026 пройдет в 2019 году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.

Ранее "Страна" сообщала, что Пхенчхан передал эстафету зимних игр Пекину, где пройдет следующая Олимпиада-2024.

Также мы рассказывали, что глава мирового баскетбола Патрик Бауманн умер на 52 году жизни прямо на соревнованиях юношеской Олимпиады.