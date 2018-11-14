В среду, 14 ноября, в Украину придет настоящая осенняя погода - с дождями и умеренным морозом. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на официальном сайте Укргидрометцентра.

Осадки накроют северо-западные регионы страны. При этом во Львове, Ивано-Франковске, Луцке и Ровно это будут дожди, а в Киеве, Чернигове, Кропивницком, Виннице и Житомире - дожди со снегом. Температура воздуха будет держаться на уровне -1...+8 градусов днем и на уровне -6...+5 градусов ночью.

В восточных и южных областях будет сохраняться переменная облачность. При этом воздух будет прогреваться до +4 градусов, ночью температура будет держаться на уровне -3...-5 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают мокрый снег и небольшой мороз на этой неделе в Киеве.

Также мы писали, что синоптики обещают резкое падение температуры воздуха и первый снег в Украине.