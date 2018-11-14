Правительство России попросили создать специальную комиссию по изучению будущего тела Владимира Ленина, которое сейчас покоится в Мавзолее на Красной площади в Москве. Об этом передает Gazeta со ссылкой на RT.

Обращение в правительство Дмитрия Медведева направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Депутат выступает за то, что тело Ленина нужно захоронить, устроив прощальную траурную церемонию к 100-летию его смерти в 2024 году.

Владимир Петров считает, что в Мавзолее можно бы было разместить точную восковую или резино-полимерную копию его тела, чтобы не нарушать сложившегося порядка и традиции.

Ранее "Страна" сообщала, что лидеру Rammstein понравился бюст Ленина, который ему подарили в Москве.

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