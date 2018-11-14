Во вторник, 13 ноября, в парижском метро произошел коллапс. Причиной тому стал пассажир, который спустился в подземку с козлом. Об этом пишет Independent.

Инцидент произошел на линии местного метро №1, она считается одной из самых загруженных. Как сообщили пассажиры, в час пик мужчина сел в поезд с козлом на станции "Тюильри". Это вызвало недовольство других людей, которые ехали в поезде. Когда его попросили покинуть состав, он отказался.

На место прибыла полиция, пассажир пытался бежать, но его арестовали. Более того, правоохранители выяснили, что козел была украден. Из-за инцидента поезда были на время остановлены, что и вызвало скопление большого количества людей.

Фото: independent.co.uk

Скриншот:Twitter/ Karine Dana

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