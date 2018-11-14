В Индонезии произошел техногенный инцидент в парке аттракционов. Здесь посетители парка аттракционов города Джокьякарта, расположенного на острове Ява, выпали из кабины колеса обозрения. Об этом передает газета The Telegraph.

Во время работы аттракциона одна из кабин перевернулась вместе с находившимися в ней людьми. Колесо внезапно стало менять направление движения, после чего кабина перевернулась. Посетителям парка удалось выбраться на крышу кабинки, после чего их достали спасатели и благополучно спустили на землю, в результате инцидента никто не пострадал.

Видео: DUNIA VIRAL

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