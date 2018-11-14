В четверг, 15 ноября, Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает "Укринформ".

"По поручению президента, Украина подготовила проект обновленной "крымской" резолюции. В четверг состоится ее рассмотрение в профильном, Третьем комитете Генеральной Ассамблеи", - заявил Сергей Кислица.

Он подчеркнул, что проект документа пользуется поддержкой широкого круга членов ООН - от островных государств к государствам Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Как отметил заместитель министра, цель документа - "защита прав и свобод украинских граждан, которые проживают на оккупированном полуострове", а также содержит требования к России относительно выполнения ею как государством-оккупантом обязательств по международному праву. Кислица добавил, что среди новых элементов резолюции внесены, в том числе, вопросы политических заложников Кремля.

"После Третьего комитета проект резолюции будет голосоваться на пленарном заседании Генассамблеи. Ориентировочно - в середине декабря. Для его принятия требуется простое большинство среди голосующих государств", - пояснил заместитель главы МИД Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что под новые санкции США попали крымские санатории и экс-сбушник.