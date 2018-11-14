Новым лидером фракции Республиканской партии в нижней палате Конгресса США скорее всего станет Кевин Маккарти (конгрессмен от штата Калифорния). Об этом передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Тайное голосование по выбору лидера фракции должно пройти сегодня, 14 ноября. Источники утверждают, что по итогам дискуссий в Республиканской партии все указывает на то, что Маккарти получит достаточную поддержку, чтобы занять эту должность. Для этого ему необходимо набрать простое большинство голосов членов фракции своей партии в нижней палате. Маккарти до промежуточных выборов-2018 в США возглавлял республиканское большинство в Палате представителей.

Вторым кандидатом в лидеры меньшинства является Джим Джордан (республиканец от штата Огайо). Его шансы набрать большинство голосов невысоки, отмечают источники.

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