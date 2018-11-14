Вчера, 13 ноября, на технической территории арсеналов, в городе Ичня был обнаружен квадрокоптер "Фантом". Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений на нем не обнаружено, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Фото: mil.gov.ua

БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия.

"Любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или сбиты без предупреждений, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины. Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск", - заявили в Минобороны.

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе задержали мужчину, запустившего беспилотник над воинской частью.