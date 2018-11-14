Военные США потеряли еще один боевой самолет. Сверхзвуковой истребитель T-38 Talon рухнул на территории штата Техас рядом с мексиканской границей. Об этом сообщила пресс-служба базы ВВС США Лафлин в своем Facebook.

"T-38 Talon, дислоцированный на военно-воздушной базе Лафлин, разбился сегодня приблизительно в 19:40 (03:40 по Киеву) на базе. Спасатели находятся на месте крушения", - уточнила пресс-служба авиабазы.

Фото: facebook.com/LaughlinAirForceBase/

Что случилось с экипажем истребителя, пока не сообщается. База ВВС Лафлин расположена в 241 км западнее города Сан-Антонио.

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