Вчера, 13 ноября, началась кампания по сбору средств на проведение гидроархеологической экспедиции Национального заповедника "Хортица" - "В поисках флотилий - 2019". Это продолжение экспедиции археологов, которая состоялась в июне этого года. Тогда, исследуя уже известный корабль, неподалеку от него, в устье Днепра, ученые нашли еще одно средневековое судно. На новую экспедицию нужно собрать 750 000 гривен.

О цели будущей исследования рассказал заведующий отделом научной библиотеки и архива Национального заповедника "Хортица" Вячеслав Зайцев, передает пресс-служба мэрии Запорожья.

"В июне этого года у нас была экспедиция, во время которой мы планировали исследовать корабль, о котором уже знали, но случайно нашли еще один. Эти корабли находятся на дне Днепра за Херсоном. По нашему мнению, они турецкие, XVII века. Скорее всего, были потоплены нашими предками-запорожцами. Это очень интересный археологический объект. Один корабль - 38 метров, он огромен. Для сравнения, "Бригантина" - вдвое меньше. И второй корабль - 22 метра в длину и 4 метра в ширину. Эти корабли находятся на глубине 6,8 метров. Цель экспедиции - исследование этих объектов и проведения практики для молодых археологов. Мы решили выбрать 12-15 лучших студентов исторических факультетов украинских вузов, желающих заниматься археологией, и за наш счет их учить", - рассказал Вячеслав Зайцев.

Для проведения экспедиции нужно собрать 750 000 гривен. Эти средства пойдут на аренду двух кораблей, содержание команды, топливо, закупку оборудования для студентов, работу "морских котиков" - спецподразделение из бойцов АТО, которые будут следить за работой студентов под водой, а также на просветительскую работу, съемки фильма и издание книги о флотилии и работу экспедиции.

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