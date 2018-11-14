Власти Китая ввели запрет на отправку денег почтовыми переводами в Северную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский телеканал KBS.

Соответствующая правительственная директива поступила в компании, сотрудничающие с Пхеньяном. По данным источников, в распоряжении указано, что это решение направлено на полное прекращение финансовых операций с КНДР до снятия с нее международных санкций.

С января по август текущего года объем торговли между Китаем и КНДР сократился на 58% в годовом исчислении. Начиная с октября двусторонние торговые операции вообще практически прекратились.

По мнению экспертов, таким образом Пекин пытается оказать дополнительное давление на Пхеньян, чтобы заставить его быть более сговорчивым в вопросах денуклеаризации. Наблюдатели полагают, что действия Китая могут нанести серьезный ущерб северокорейской экономике.

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