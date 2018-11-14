Между президентом США Дональдом Трампом и премьером Британии Терезой Мэй произошла серьезная размолвка. Глава Белого дома разругался с хозяйкой Даунинг-стрит в ходе телефонных переговоров. Камнем преткновения стали Иран и американские санкции против этой страны.

Об этом передает Mediaite со ссылкой на свои источники.

Мэй позвонила Трампу, когда он летел в Париж, чтобы поддержать его после не очень удачных для республиканцев выборов в Конгресс США. Однако нарвалась на бурную реакцию президента США.

Дональд Трамп отчитал Мэй за недостаточные усилия по сдерживанию Ирана, а также выразил недовольство несправедливыми торговыми соглашениями между США и европейскими странами.

Источники сообщают, что помощники Мэй были шокированы таким поведением Трампа. Главы европейских государств уже проинформированы о ходе разговора.



Ранее "Страна" сообщала, что Мелания Трамп попросила уволить заместительницу Болтона из-за склок в Белом доме.