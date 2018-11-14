В Мариуполе, возле городского парка, появились необычные запрещающие знаки. Здесь установили предупреждающие таблички, которе предупреждают всех любителей верховых прогулок на слонах, что это делать запрещено.

Об этом курьезе в своем Facebook написал известный украинский фотожурналист Сергей Ваганов. Он же и выложил фото забавных знаков.

"Дожились. В Мариуполе запрещают кататься на слонах в городском парке", - написал Сергей Ваганов. В комментариях к посту развернулась ироничная дискуссия. Так, пользователи задаются, вопросом, а можно ли кататься, например, на собачьх упряжках.

Фото: Facebook

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Мариуполе на ходу ярко вспыхнул и сгорел трамвай. Фото и видео.

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