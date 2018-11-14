Райсуд Харькова, который рассматривает дело о ДТП на улице Сумской по обвинения Зайцевой и Дронов, рассмотрел результаты дополнительных экспертиз и принял ходатайство защиты одного из обвиняемых - водителя Volkswagen Дронова об отводе экспертов. Об этом Укринформу рассказали в суде.

"В суде присутствуют оба фигуранта дела - водитель авто Lexus Елена Зайцева и водитель авто Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, а также их адвокаты, представители потерпевших и обвинения. Судья зачитал результаты дополнительных автотехнических экспертиз (сделанных по запросу защиты Дронова - ред.), которые показали, что автомобиль Дронова заехал передней частью за стоп-линию на перекрестке. Защитник Дронова Сергей Перепелица заявил ходатайство об отводе всех четырех экспертов. По его словам, они некомпетентны, поскольку их выводы основаны на предположениях", - отметили в суде.

Участники процесса согласились с определением судьи о вызове экспертов в суд для рассмотрения ходатайства об отводе.

"Суд согласился с ходатайством представителя потерпевших Ларисы Матвеевой о приобщении к материалам дела документов о возврате денежных средств, переданных семьям пострадавших матерью Зайцевой, и документов МЗ в ответ на адвокатский запрос о наркологической экспертизе Зайцевой. Суд отказал в вызове в суд свидетелей: медсестры, которая брала анализы у Зайцевой после аварии, и психиатров, которые ее осматривали", - объяснили в суде.

Суд прерывал работу из-за технических проблем с видеозаписью заседания. На это время Зайцеву вывели из зала, поскольку она пожаловалась, что ей плохо.

Следующее заседание суда - 20 ноября в 14:00.

7 ноября Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской продлил арест Елене Зайцевой и Геннадию Дронову на два месяца - до 5 января 2019 года. В то же время защитники обеих настаивали на домашнем аресте.

26 октября обнародованы результаты работы комиссии медиков, созданной по заявлению защитника Зайцевой, что у нее постравматическая энцефалопатия головного мозга, и она нуждается в обследовании невропатолога, но такого специалиста в СИЗО нет. По результатам обследования, никакой патологии у Зайцевой обнаружено не было, никаких противопоказаний для пребывания в СИЗО нет.

18 июля Киевский райсуд Харькова допросил эксперта-автотехника, который подтвердил, что правила дорожного движения нарушили оба фигуранта: Дронов тронулся с места на желтый свет, чем отбросил Lexus, который мчался мимо на красный свет на большой скорости, на толпу людей на переходе.

3 июля Киевский райсуд Харькова допросил свидетеля-автомеханика, который, анализируя повреждения автомобиля Lexus, назвал скорость движения авто Зайцевой: 102 км/ч без торможения.

31 июля адвокат потерпевших Лариса Матвеева заявила на суде, что фигурант Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения: такой ответ из профильного центра МЗ.

11 сентября на суд вновь не явилась врач-нарколог Елена Федирко, которая после ДТПпервой обнаружила опиаты в крови Зайцевой. По сведениям полиции, она сбежала на оккупированную территорию.

Зайцева и Дронов обвиняются по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько людей) УК Украины с санкцией до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", врачи не нашли у Зайцевой противопоказаний для пребывания в СИЗО,