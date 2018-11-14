Первая леди США Мелания Трамп попросила Белый дом уволить Миру Рикардел, заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря первой леди США Стефани Гришем.

"Позиция офиса первой леди заключается в том, что она [Рикардел] больше не заслуживает чести служить в Белом доме", - приводит агентство слова пресс-секретаря первой леди США.

Мира РикарделФото: usa.gov

Таким образом Стефани Гришем прокомментировала сообщение газеты The Wall Street Journal, о том, что президент США Дональд Трамп намерен уволить Рикардел, которая стала ключевым заместителем Джона Болтона в Совете национальной безопасности при Белом доме в апреле этого года.

Издание отмечает, что рассмотреть возможность увольнения Рикардел Трампа призвала его супруга, помощники которой, по сведениям газеты, вступили с Рикардел в перепалку во время поездки Мелании в Африку в прошлом месяце.

Кроме того, Рикардел периодически ссорилась с главой минобороны США Джеймсом Мэттисом и сотрудниками Пентагона по различным вопросам, сообщает издание.

Как сообщала Страна, ранее Мелания Трамп вступилась за мужа, обвинив демократов и СМИ в его дискредитации.

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