В селе Великая Знаменка в Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей. По предварительным данным спасателей, дети отравились угарным газом.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Трагедия произошла в Каменско-Днепровском районе. Детям было от 4 до 5 лет.

Огонь распространился на 70 кв.метров жилого помещения. Для его ликвидации пожарным потребовалось не менее часа.

Подробности происшествия запорожские спасатели обещают предоставить в ближайшее время.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Оболони горела многоэтажка. Огонь добрался 25 этажа здания.

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