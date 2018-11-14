В Запорожской области трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме
В селе Великая Знаменка в Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей. По предварительным данным спасателей, дети отравились угарным газом.
Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Трагедия произошла в Каменско-Днепровском районе. Детям было от 4 до 5 лет.
Огонь распространился на 70 кв.метров жилого помещения. Для его ликвидации пожарным потребовалось не менее часа.
Подробности происшествия запорожские спасатели обещают предоставить в ближайшее время.
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