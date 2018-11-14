Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" отказалась заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями страны из-за накопления существенных долгов перед "Нафтогазом" и отсутствия договоров о их реструктуризации. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"По состоянию на сегодня 1146 теплоснабжающих предприятий покупают газ на льготных условиях у НАК "Нафтогаз Украины". Вместе с тем "Нафтогаз" сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе 12 крупным, в девяти регионах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ключевые проблемные ситуации с производителями тепла сейчас сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.

"Производители тепла, обеспечивающие жителей упомянутых регионов теплом и горячей водой, накопили значительную задолженность, не придерживаются графиков ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались с "Нафтогазом" менее чем за 90% использованного газа. До тех пор, пока эти предприятия не выполнят данные требования законодательства, "Нафтогаз" не может предоставить им номинации на газ на льготных условиях, определенных Кабинетом министров", - сказано в сообщении.

Пресс-служба "Нафтогаза" подчеркивает, что в большинстве случаев накопление значительной задолженности и срыв графика ее погашения являются следствием бездействия местных органов власти.

"В ситуации с Херсонской ТЭЦ, Криворожской ТЭЦ и Северодонецкой ТЭЦ ответственность несет Фонд государственного имущества, в управлении которого находятся данные производители тепла. Ситуация с ними может быть урегулирована только при участии Кабинета министров Украины", - отметили в компании.

Отмечается, что задержка старта отопительного сезона в городах создает угрозу комфорту и безопасности жителей, особенно принимая во внимание ожидаемое в ближайшие дни похолодание.

"Нафтогаз" обеспокоен тем, что бездействие некоторых органов местной власти и управляющих имуществом ТЭЦ уже в который раз превращает жителей местных общин в заложников», - сказано в сообщении.

В списке должников "Нафтогаз" Кривой Рог, Пятихатки, Донецкая область, Бердянск, Киево-Святошинский район, Фастов, Кропивницкий, Северодонецк, Первомайск, Херсон, Шепетовка и Смела.

12 ноября после вмешательства полиции в Кривом Роге запустили все котельные. Ранее Кривом Роге под админзданием предприятия «Криворожгаз» состоялась акция протеста с требованием обеспечить отоплением жителей города.

В городе Смела объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. В Херсоне половина многоквартирных домов остаются без тепла из-за долгов ТЭЦ.

Также школы Каменского и Павлограда ушли на каникулы из-за отсутствия отопления.