Сотрудники Ирпенского отдела полиции задержали двух молодых людей, которые в нетрезвом состоянии до смерти забили 49-летнего бездомного. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Следствие установило, что к совершению указанного преступления причастны двое местных парней 16 и 17 лет, которые распивали спиртные напитки на берегу озера именно в то время, когда рядом отдыхал потерпевший.

"В какой-то момент между бездомным и подростками возник конфликт, в ходе которого последние бездомному нанесли несколько ударов ногами по голове и туловищу. В результате этих телесных повреждений потерпевший скончался. Тело потерпевшего направлено на экспертизу", - рассказали в полиции. На данный момент суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion/

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